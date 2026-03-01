Concert de Louise Thomas Le Grand Huit Rennes Dimanche 15 mars, 17h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Originaire de Bretagne, Louise Thomas est une artiste à la voix singulière qui nourrit une folk mélancolique et farouchement indépendante.

Avec « Samovar », Louise Thomas révèle un premier album folk entièrement auto-produit, enregistré et mixé seule, dans l’intimité de sa chambre.

Elle déploie cette voix à la fois onirique et incarnée dans un écrin de guitares électriques aux trémolos vintage, aux réverbérations planantes et aux textures délicatement saturées, évoquant un paysage sonore intime, nostalgique et cinématographique. Un projet personnel et vibrant, inspiré par des figures telles que Sinead O’Connor, Lana Del Rey ou encore Kate Bush.

https://legrandhuit-rennes.fr/ yunalegrandhuit@gmail.com https://legrandhuit-rennes.fr/

Le Grand Huit 20 Rue Pierre Martin, 35000 Rennes, France Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



