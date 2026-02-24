Concert de Loula B au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac

Concert de Loula B au Casino

Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Début : 2026-03-06 20:00:00

Loula B c’est l’histoire d’une basse électrique amoureuse d’une voix ! Une union qui donne de vraies chansons, des tranches de vies portées par Loula au chant, sur les basses inventives de B.

Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net

English :

Loula B is the story of an electric bass in love with a voice! The result is real songs, slices of life sung by Loula over B?s inventive bass.

