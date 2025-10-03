Concert de Loula B Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Concert de Loula B

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03

C’est l’histoire d’une Basse Electrique amoureuse d’une Voix ! Le Duo propose un répertoire associant des covers internationales à leurs chansons originales en français.

Réservation conseillée.

Réservation conseillée pour la restauration.

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85

It’s the story of an electric bass in love with a voice! The Duo’s repertoire combines international covers with their original French songs.

Reservations recommended.

Es ist die Geschichte eines elektrischen Basses, der in eine Stimme verliebt ist! Das Duo bietet ein Repertoire, das internationale Coversongs mit ihren originalen französischen Liedern verbindet.

Reservierung empfohlen.

È la storia di un basso elettrico innamorato di una voce! Il Duo propone un repertorio che combina cover internazionali e canzoni originali in francese.

Prenotazione consigliata.

¡Es la historia de un bajo eléctrico enamorado de una voz! El dúo ofrece un repertorio que combina versiones internacionales con sus canciones originales en francés.

Se recomienda reservar.

L’événement Concert de Loula B Monflanquin a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Coeur de Bastides