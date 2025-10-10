Concert de l’Ours Maçon Le Mazel Tence

Concert de l’Ours Maçon Le Mazel Tence vendredi 10 octobre 2025.

Concert de l’Ours Maçon

Le Mazel 2048, route de Crouzilhac Tence Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 21:30:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Rappeur originaire de Sainté, Satchok est nourri du rap des années 2000, des textes engagés portés par le besoin de dénoncer les inégalités à travers le monde, l’injustice mais aussi de défendre l’amour et le respect de son prochain.

.

Le Mazel 2048, route de Crouzilhac Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 49 99 ours.macon@gmail.com

English :

A rapper from Sainté, France, Satchok is steeped in the rap of the 2000s, with committed lyrics driven by the need to denounce global inequality and injustice, but also to defend love and respect for one’s fellow man.

German :

Der aus Sainté stammende Rapper Satchok ist geprägt vom Rap der 2000er Jahre, von engagierten Texten, die von dem Bedürfnis getragen werden, Ungleichheiten in der Welt und Ungerechtigkeit anzuprangern, aber auch für die Liebe und den Respekt gegenüber seinen Mitmenschen einzutreten.

Italiano :

Rapper di Sainté, Satchok è immerso nel rap degli anni Duemila, con testi impegnati e guidati dalla necessità di denunciare le disuguaglianze e le ingiustizie nel mondo, ma anche di difendere l’amore e il rispetto per il prossimo.

Espanol :

Rapero de Sainté, Satchok está impregnado del rap de los años 2000, con letras comprometidas impulsadas por la necesidad de denunciar la desigualdad y la injusticia en el mundo, pero también de defender el amor y el respeto al prójimo.

L’événement Concert de l’Ours Maçon Tence a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme du Haut-Lignon