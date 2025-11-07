Concert de l’Ours Maçon Le Mazel Tence

Concert de l’Ours Maçon Le Mazel Tence vendredi 7 novembre 2025.

Concert de l’Ours Maçon

Le Mazel 2048, route de Crouzilhac Tence Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date :

Début : 2025-11-07 21:30:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Concert avec Ardade. Chants polyphoniques en meute.

Le Mazel 2048, route de Crouzilhac Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 49 99 ours.macon@gmail.com

English :

Concert with Ardade. Polyphonic singing in a pack.

German :

Konzert mit Ardade. Polyphoner Gesang im Rudel.

Italiano :

Concerto con Ardade. Canto polifonico in branco.

Espanol :

Concierto con Ardade. Canto polifónico en manada.

L’événement Concert de l’Ours Maçon Tence a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme du Haut-Lignon