Concert de l’Ours Maçon Le Mazel Tence
Concert de l’Ours Maçon
Le Mazel 2048, route de Crouzilhac Tence Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-07 21:30:00
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
Concert avec Ardade. Chants polyphoniques en meute.
Le Mazel 2048, route de Crouzilhac Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 49 99 ours.macon@gmail.com
English :
Concert with Ardade. Polyphonic singing in a pack.
German :
Konzert mit Ardade. Polyphoner Gesang im Rudel.
Italiano :
Concerto con Ardade. Canto polifonico in branco.
Espanol :
Concierto con Ardade. Canto polifónico en manada.
