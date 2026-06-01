Concert de Lous Gaouyous Place Aristide Briand Peyrehorade

Peyrehorade

Concert de Lous Gaouyous

Place Aristide Briand Eglise Peyrehorade Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez vivre une soirée musicale chaleureuse et authentique à l’église de Peyrehorade !

Le samedi 13 juin à 20h30, le chœur d’hommes du Pays d’Orthe Lous Gaouyous vous invite à un concert placé sous le signe de la convivialité, du partage et de la passion du chant choral.

Venez vivre une soirée musicale chaleureuse et authentique à l’église de Peyrehorade !

Le samedi 13 juin à 20h30, le chœur d’hommes du Pays d’Orthe Lous Gaouyous vous invite à un concert placé sous le signe de la convivialité, du partage et de la passion du chant choral, sous la direction de Quentin Lavignasse.

Laissez-vous porter par la puissance des voix masculines et découvrez tout le talent de cet ensemble emblématique. .

Place Aristide Briand Eglise Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 60 20

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English : Concert de Lous Gaouyous

Come and enjoy a warm and authentic musical evening at Peyrehorade church!

On Saturday June 13 at 8:30 pm, the Pays d’Orthe men?s choir Lous Gaouyous invites you to a concert of conviviality, sharing and passion for choral singing.

L’événement Concert de Lous Gaouyous Peyrehorade a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Pays d’Orthe et Arrigans