Concert de Lous Gaouyous Place Aristide Briand Peyrehorade
Concert de Lous Gaouyous Place Aristide Briand Peyrehorade samedi 13 juin 2026.
Peyrehorade
Concert de Lous Gaouyous
Place Aristide Briand Eglise Peyrehorade Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez vivre une soirée musicale chaleureuse et authentique à l’église de Peyrehorade !
Le samedi 13 juin à 20h30, le chœur d’hommes du Pays d’Orthe Lous Gaouyous vous invite à un concert placé sous le signe de la convivialité, du partage et de la passion du chant choral.
Venez vivre une soirée musicale chaleureuse et authentique à l’église de Peyrehorade !
Le samedi 13 juin à 20h30, le chœur d’hommes du Pays d’Orthe Lous Gaouyous vous invite à un concert placé sous le signe de la convivialité, du partage et de la passion du chant choral, sous la direction de Quentin Lavignasse.
Laissez-vous porter par la puissance des voix masculines et découvrez tout le talent de cet ensemble emblématique. .
Place Aristide Briand Eglise Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 60 20
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English : Concert de Lous Gaouyous
Come and enjoy a warm and authentic musical evening at Peyrehorade church!
On Saturday June 13 at 8:30 pm, the Pays d’Orthe men?s choir Lous Gaouyous invites you to a concert of conviviality, sharing and passion for choral singing.
L’événement Concert de Lous Gaouyous Peyrehorade a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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