Informations pratiques

Wasserbourg

Concert de Luc Arbogast le chant des pierres

Eglise Saint Michel Archange Wasserbourg Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Passez un moment hors du temps, où l’artiste aux 13 millions de vues sur The Voice , vous enchantera avec sa voix d’or! Entrez dans son univers où se mêlent: joies émotions et secrets d’un autre temps!

Une voix hors du temps au cœur de la Vallée de Munster

Laissez-vous transporter par l’univers singulier de Luc Arbogast, artiste aux multiples facettes, à l’occasion d’un concert exceptionnel à Wasserbourg.

Avec sa voix envoûtante et reconnaissable entre toutes, Luc Arbogast vous invite à un véritable voyage musical, entre sonorités médiévales, musiques du monde et inspirations celtiques. Accompagné de ses instruments, il crée un univers puissant et mystérieux, où les mélodies anciennes rencontrent une sensibilité résolument contemporaine.

Cette soirée promet une parenthèse hors du temps, entre émotion, spiritualité et découverte. .

Eglise Saint Michel Archange Wasserbourg 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80

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English :

Enjoy a moment out of time, where the artist—who has 13 million views on *The Voice*—will enchant you with his golden voice! Step into his world, where joy, emotion, and secrets from another era blend together!

L’événement Concert de Luc Arbogast le chant des pierres Wasserbourg a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de la vallée de Munster