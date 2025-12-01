CONCERT DE LUC ARGOBAST Songe d’une nuit d’hiver Lassay-les-Châteaux

CONCERT DE LUC ARGOBAST Songe d’une nuit d’hiver

Eglise St Fraimbault Lassay-les-Châteaux

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

2025-12-12

Concert exceptionnel de Luc Arbogast

Au coeur de l’église de lassay-les-Châteaux, laissez vous porter par la voix et l’univers singulier de Luc Arbogast.

Véritable troubadour des temps modernes, Luc Arbogast vous invite à un voyage musical hors du temps. Découvert par le grand public lors de The Voice en 2013, cet artiste atypique à la voix fascinante (plus de cinq octaves !) mêle influences médiévales, celtiques et contemporaines dans un univers poétique et spirituel unique.

Entre musiques médiévales, celtiques et sonorités modernes, il nous offrira un moment suspendu, magique, et profondément humain.

L’intégralité des bénéfices de cette soirée sera reversée pour la restauration de la fresque de Saint-Fraimbault et du chœur de l’église de Lassay.

Une soirée exceptionnelle, entre émotion, mystère et partage, au cœur d’un lieu chargé d’histoire. Réservez vos places dès maintenant !

Restauration sur place rougail saucisses maison préparé par nos bénévoles .

Eglise St Fraimbault Lassay-les-Châteaux 53110

Exceptional concert by Luc Arbogast

Außergewöhnliches Konzert von Luc Arbogast

Eccezionale concerto di Luc Arbogast

Concierto excepcional de Luc Arbogast

