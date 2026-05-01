Villy-en-Auxois

Concert de Lucéluci

7 Rue du Cloître Villy-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 21:00:00

fin : 2026-05-16 23:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Lucéluci proposent un punk délicat , des voix, du texte et du piano; poésie et musiques originales, entre chanson à texte et chanson réaliste. Rémunération des artistes au chapeau. .

7 Rue du Cloître Villy-en-Auxois 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert de Lucéluci

L’événement Concert de Lucéluci Villy-en-Auxois a été mis à jour le 2026-04-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)