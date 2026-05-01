Concert de Lucéluci Villy-en-Auxois
Concert de Lucéluci Villy-en-Auxois samedi 16 mai 2026.
Villy-en-Auxois
Concert de Lucéluci
7 Rue du Cloître Villy-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 21:00:00
fin : 2026-05-16 23:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Lucéluci proposent un punk délicat , des voix, du texte et du piano; poésie et musiques originales, entre chanson à texte et chanson réaliste. Rémunération des artistes au chapeau. .
7 Rue du Cloître Villy-en-Auxois 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert de Lucéluci
L’événement Concert de Lucéluci Villy-en-Auxois a été mis à jour le 2026-04-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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