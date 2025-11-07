Concert de Ludovic Ernault & Enzo Carniel Bibliothèque – 2e étage Rennes

Concert de Ludovic Ernault & Enzo Carniel Bibliothèque – 2e étage Rennes Vendredi 7 novembre, 17h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Après 10 ans de collaboration et deux albums ensemble en quartet, le saxophoniste **Ludovic Ernault** et le pianiste **Enzo Carniel** (House of Echo) se retrouvent pour ce c

Au programme : compositions originales et standards revisités, dans un dialogue instrumental d’une grande sensibilité. Pour Ludovic Ernault, c’est un retour symbolique sur cette scène de Jazz à l’Ouest, 12 ans après la sortie de son premier album aux Champs Libres.

_Dans le cadre du festival Jazz à l’Ouest_

Début : 2025-11-07T17:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-07T18:30:00.000+01:00

Bibliothèque – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine