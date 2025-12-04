Concert de Lujipeka + 1e partie

171 rue de Bretagne Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Le rappeur rennais Lujipeka fait son grand retour avec Brûler Paris , son nouvel album à paraître le 3 octobre 2025. Après avoir retrouvé son public avec une série de mini-concerts gratuits sur le Puzzle Tour , il nous livre 4 titres inédits Brûler Paris , Puzzle , Paulise et La Vie D’Antonio . Tout en storytelling, Lujipeka marque par sa sincérité et sa manière décomplexée de faire du rap. À découvrir en live de toute urgence ! .

171 rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

English : Concert de Lujipeka + 1e partie

L’événement Concert de Lujipeka + 1e partie Alençon a été mis à jour le 2025-12-04 par LA LUCIOLE