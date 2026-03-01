Concert de l’UMV

Rue Ferdinand de Lesseps Vatan Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 21:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le printemps arrive et, avec lui, la musique !

Venez nombreux profiter d’une belle soirée musicale à Vatan avec le concert événement de l’Union Musicale de Vatan. .

Rue Ferdinand de Lesseps Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 75 30 07 58

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English :

Concert by the Union Musicale de Vatan at the Salle des Fêtes.

L’événement Concert de l’UMV Vatan a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Champs d’Amour