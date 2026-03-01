Concert de l’UMV Vatan
Concert de l’UMV Vatan samedi 28 mars 2026.
Concert de l’UMV
Rue Ferdinand de Lesseps Vatan Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28 21:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Le printemps arrive et, avec lui, la musique !
Venez nombreux profiter d’une belle soirée musicale à Vatan avec le concert événement de l’Union Musicale de Vatan. .
Rue Ferdinand de Lesseps Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 75 30 07 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert by the Union Musicale de Vatan at the Salle des Fêtes.
L’événement Concert de l’UMV Vatan a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Champs d’Amour