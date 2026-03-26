Concert de LUNE Augan
Concert de LUNE Augan samedi 11 avril 2026.
Concert de LUNE
Le Champ Commun Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 21:00:00
fin : 2026-04-11 22:30:00
Date(s) :
2026-04-11
LUNE est un trio d’électro-pop lorientais mêlant voix sensible et productions électro dub. Inspiré par High Tone, Portishead, The Dø ou Björk, le groupe propose un univers intimiste et puissant. Résolument scénique, il invite à un voyage entre ombre et lumière. .
Le Champ Commun Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
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English :
L’événement Concert de LUNE Augan a été mis à jour le 2026-03-26 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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