Concert de LUNE

Le Champ Commun Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 21:00:00

fin : 2026-04-11 22:30:00

Date(s) :

2026-04-11

LUNE est un trio d’électro-pop lorientais mêlant voix sensible et productions électro dub. Inspiré par High Tone, Portishead, The Dø ou Björk, le groupe propose un univers intimiste et puissant. Résolument scénique, il invite à un voyage entre ombre et lumière. .

Le Champ Commun Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de LUNE Augan a été mis à jour le 2026-03-26 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande