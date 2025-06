Concert de l’Union Musicale Beuzevillaise Beuzeville 23 juin 2025 14:30

Eure

Concert de l’Union Musicale Beuzevillaise Place de la République Beuzeville Eure

Début : 2025-06-23 14:30:00

fin : 2025-06-23

2025-06-23

Orchestre harmonique place de la république !

Direction Thierry Marquer

Au programme

James Brown

Léonard Cohen

Bruno Mars & Mark Ronson

The Beatles

Earth Wind & Fire

Ed Sheeran

Musiques de films

Place de la République

Beuzeville 27210 Eure Normandie umb.contact@gmail.com

English : Concert de l’Union Musicale Beuzevillaise

Orchestre harmonique place de la république!

Conductor: Thierry Marquer

On the program :

James Brown

Leonard Cohen

Bruno Mars & Mark Ronson

The Beatles

Earth Wind & Fire

Ed Sheeran

Film soundtracks

German :

Orchestre harmonique place de la république!

Leitung: Thierry Marquer

Auf dem Programm stehen:

James Brown

Leonard Cohen

Bruno Mars & Mark Ronson

The Beatles

Earth Wind & Fire

Ed Sheeran

Filmmusik

Italiano :

Orchestre harmonique in Place de la République!

Direttore: Thierry Marquer

In programma:

James Brown

Leonard Cohen

Bruno Mars e Mark Ronson

I Beatles

Earth Wind & Fire

Ed Sheeran

Musica da film

Espanol :

¡Orchestre harmonique en la Place de la République!

Director: Thierry Marquer

En el programa:

James Brown

Leonard Cohen

Bruno Mars y Mark Ronson

Los Beatles

Earth Wind & Fire

Ed Sheeran

Música de cine

