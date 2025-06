Concert de l’Union Musicale Beuzevillaise Rue Constant Fouché Beuzeville 25 juin 2025 15:00

Eure

Concert de l’Union Musicale Beuzevillaise Rue Constant Fouché Eglise Saint Hélier Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-25 15:00:00

fin : 2025-06-25

Date(s) :

2025-06-25

Orchestre harmonique à l’église Saint-Hélier

Direction Thierry Marquer

Première partie par l’ensemble de trombones du conservatoire du Havre.

Au programme

James Bond

The doors on tour

Guardians of the galaxy

The greatest showman

Peter Leitner

Toto

Rue Constant Fouché Eglise Saint Hélier

Beuzeville 27210 Eure Normandie umb.contact@gmail.com

English : Concert de l’Union Musicale Beuzevillaise

Orchestre harmonique at Saint-Hélier church

Conductor: Thierry Marquer

Opening act: trombone ensemble from the Conservatoire du Havre.

Program:

James Bond

The doors on tour

Guardians of the galaxy

The greatest showman

Peter Leitner

Toto

German :

Harmonisches Orchester in der Kirche Saint-Hélier

Leitung: Thierry Marquer

Erster Teil durch das Posaunenensemble des Konservatoriums von Le Havre.

Auf dem Programm stehen :

James Bond

The doors on tour

Guardians of the galaxy

The greatest showman

Peter Leitner

Toto

Italiano :

Orchestra armonica nella chiesa di Saint-Hélier

Diretto da Thierry Marquer

In apertura, l’ensemble di tromboni del Conservatorio di Havre.

In programma:

James Bond

Le porte in tournée

I guardiani della galassia

Il più grande showman

Peter Leitner

Toto

Espanol :

Orquesta armónica en la iglesia de Saint-Hélier

Dirigida por Thierry Marquer

Actuación de apertura: el conjunto de trombones del Conservatorio del Havre.

En el programa:

James Bond

Las puertas en gira

Guardianes de la galaxia

El mejor showman

Peter Leitner

Toto

