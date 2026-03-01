Concert de l’Union Musicale d’Ardentes Ardentes
Venez à la salle Agora à Ardentes le vendredi 13 mars pour écouter l’Union Musicale d’Ardentes en concert avec Rubber’Band en invité !
L’Union Musicale d’Ardentes en 1ère partie et Rubber’Band en 2ème partie, ils vont vous embarquer dans un voyage musical ! The Rubber’Band est un groupe de neuf musiciens locaux, principalement compsé de cuivres, qui vont vous proposer des reprises de thèmes issus d’horizons divers. Ne ratez pas ce beau moment ! .
Rue Victor Hugo Ardentes 36120 Indre Centre-Val de Loire
Come to the Salle Agora in Ardentes on Friday March 13 to hear the Union Musicale d’Ardentes in concert, with guest Rubber’Band!
