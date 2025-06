Concert de l’Union Musicale d’Ardentes Chezal-Benoît 5 juillet 2025 07:00

Concert de l'Union Musicale d'Ardentes Rue de l'Église Chezal-Benoît Cher

Gratuit

Samedi 2025-07-05

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Pour la célébration de deux dons à la municipalité de Chezal-Benoit, retrouver le concert de l’Union Musicale d’Ardentesune exposition de l’Artiste Robert Barriot notamment du grand cuivre repoussé.

En inauguration de deux dons un grand cuivre repoussé et l’ancienne « chapelle des morts » par les enfants de Robert Barriot et le Centre Hospitalier George Sand, la municipalité et l’association du patrimoine Casalais organisent ce concert en l’Eglise Abbatiale St Pierre. L’union musicale d’Ardentes est dirigée par Ludovic Rabier et un vin d’honneur sera servi à l’issue de la célébration. .

Chezal-Benoît 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 11 15

English :

To celebrate two donations to the municipality of Chezal-Benoit, find the concert by the Union Musicale d’Ardentesan exhibition by artist Robert Barriot, featuring large repoussé copper.

German :

Für die Feier von zwei Spenden an die Gemeinde Chezal-Benoit, finden Sie das Konzert der Union Musicale d’Ardenteseine Ausstellung des Künstlers Robert Barriot insbesondere von großen getriebenen Kupfer.

Italiano :

Per celebrare i due doni al Comune di Chezal-Benoit, troviamo il concerto dell’Union Musicale d’Ardentesan, l’esposizione dell’artista Robert Barriot, in particolare grandi sbalzi di rame.

Espanol :

Para celebrar dos regalos a la municipalidad de Chezal-Benoit, encontrar el concierto de la Union Musicale d’Ardentesan exposición del artista Robert Barriot, en particular, de cobre en relieve de gran tamaño.

