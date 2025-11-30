Concert de l’Union Musicale de Sainte-Maure Sainte-Maure-de-Touraine
Concert de l’Union Musicale de Sainte-Maure Sainte-Maure-de-Touraine dimanche 30 novembre 2025.
Concert de l’Union Musicale de Sainte-Maure
Rue du 11 novembre Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
L’Union Musicale de Sainte-Maure vous invite à une performance musicale unique où symboles, émotions et mémoire se rencontrent.
Ce concert évoque subtilement l’époque du conflit 39-45, offrant une expérience à la fois profonde et captivante.
Entrée libre, sans réservation.
L’Union Musicale de Sainte-Maure vous invite à une performance musicale unique où symboles, émotions et mémoire se rencontrent.
Ce concert évoque subtilement l’époque du conflit 39-45, offrant une expérience à la fois profonde et captivante.
Entrée libre, sans réservation. .
Rue du 11 novembre Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Union Musicale de Sainte Maure celebrates its 150th anniversary!
After inviting the Orchestra of the prestigious Garde Républicaine on November 22, this Sunday the Union will welcome the Joué-lès-Tours and Val de l’Indre harmony orchestras, as well as the large orchestra of the Ecole Municipale d
German :
Die Union Musicale de Sainte Maure feiert ihr 150-jähriges Bestehen!
Nachdem sie am 22. November das Orchester der renommierten Garde Républicaine eingeladen hatte, wird die Union am Sonntag die Harmonieorchester von Joué-lès-Tours und Val de l’Indre sowie das große Orchester der Ecole Municipale
Italiano :
L’Union Musicale de Sainte Maure festeggia il suo 150° anniversario!
Dopo aver invitato l’Orchestra della prestigiosa Garde Républicaine il 22 novembre, questa domenica l’Unione accoglierà le bande di ottoni di Joué-lès-Tours e di Val de l’Indre, nonché l’orchestra completa dell’Ecole Municipale
Espanol :
La Unión Musical de Sainte Maure celebra su 150 aniversario
Tras invitar a la Orquesta de la prestigiosa Garde Républicaine el 22 de noviembre, la Unión recibirá este domingo a las bandas de música de Joué-lès-Tours y Val de l’Indre, así como a la orquesta completa de la Escuela Municipal de Músi
L’événement Concert de l’Union Musicale de Sainte-Maure Sainte-Maure-de-Touraine a été mis à jour le 2025-11-18 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme