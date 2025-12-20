Concert de l’Union Musicale et l’Orchestre junior de l’EMIO, Ouistreham
Concert de l’Union Musicale et l’Orchestre junior de l’EMIO, Ouistreham samedi 31 janvier 2026.
Grange aux dimes Ouistreham Calvados
Début : 2026-01-31 20:30:00
fin : 2026-01-31 22:00:00
2026-01-31
Venez écouter un orchestre d’Harmonie avec l’Orchestre junior de l’EMIO et l’Union musicale, avec la participation de la Chorale de Ouistreham
English : Concert de l’Union Musicale et l’Orchestre junior de l’EMIO
Come and listen to an orchestra with the EMIO Junior Orchestra and the Union musicale, with the participation of the Ouistreham Choir
