Concert de l’UPSTR à La Roque-Gageac Foyer Fernand Valette La Roque-Gageac

Concert de l’UPSTR à La Roque-Gageac Foyer Fernand Valette La Roque-Gageac vendredi 14 novembre 2025.

Concert de l’UPSTR à La Roque-Gageac

Foyer Fernand Valette 212 Les Écoles La Roque-Gageac Dordogne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

L’Amicale Laïque de La Roque-Gageac accueille les musiciens de l’Union Philharmonique de Sarlat et de la Saint Roch de Saint-Geniès pour une soirée musicale exceptionnelle, le vendredi 14 novembre 2025 à 20h30, à la salle du foyer laïque Fernand Valette.

Du rock aux musiques de films, en passant par le classique et le jazz, le répertoire varié de cet ensemble orchestral promet un moment riche en émotions, ouvert à tous mélomanes avertis comme simples curieux.

Cette rencontre musicale est une belle occasion de découvrir la passion et le talent de musiciens amateurs venus des quatre coins du Périgord Noir. .

Foyer Fernand Valette 212 Les Écoles La Roque-Gageac 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 81 63 36

English : Concert de l’UPSTR à La Roque-Gageac

German : Concert de l’UPSTR à La Roque-Gageac

Italiano :

Espanol : Concert de l’UPSTR à La Roque-Gageac

L’événement Concert de l’UPSTR à La Roque-Gageac La Roque-Gageac a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir