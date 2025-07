Concert de Lutfi Jafkar and friends Oz Quartet Galerie des Corsaires Bayonne

Concert de Lutfi Jafkar and friends Oz Quartet

Galerie des Corsaires 16 Rue Pontrique Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-06 18:30:00

fin : 2025-07-06

2025-07-06

Venez nombreux assister au concert du Quartet Oz à la galerie des corsaires le dimanche 06 juillet.

Résolument acoustique et fidèle à l’esprit Swing et Be-Bop, le Quartet OZ du batteur Lutfi Jakfar vous plonge dans l’univers du Jazz des années 50/60. Des thèmes des compositeurs les plus représentatifs du répertoire de cette époque Charlie Parker, Horace Silver, Bobby Timmons, Lee Morgan, Hank Mobley, Cannonball Adderley, Thelonious Monk. Saxophone Ray Layzelle, piano Mathieu Cochard, contrebasse Laurent Aslanian, batterie Lutfi Jakfar .

Galerie des Corsaires 16 Rue Pontrique Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 72 09 23

