Concert de Lyz La Guinguette de l’Anse de Guerlédan Guerlédan

vendredi 7 août 2026 · La Guinguette de l'Anse de Guerlédan · Guerlédan

Informations pratiques

Guerlédan

Concert de Lyz

La Guinguette de l’Anse de Guerlédan 96, rue du lac Guerlédan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Concert de Lyz

Petit parquet de 50 m². .

La Guinguette de l’Anse de Guerlédan 96, rue du lac Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 33 19 42

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English :

L’événement Concert de Lyz Guerlédan a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Bretagne Centre