Concert de Mack and the Keystones à la Charpente Amboise

Concert de Mack and the Keystones à la Charpente

4 Rue Charles Péguy Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Le vendredi 23 janvier 2026, l’association La Charpente vous accueille profiter d’un concert de Mack and the Keystones.

Leur répertoire évoque aussi bien l’âge d’or de la Motown que le funk des années 80. Leur musique saura ravir un public avide de feel good music.

Réservation conseillée par mail, places limitées. .

4 Rue Charles Péguy Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lacharpente.asso@gmail.com

English : Mack and the Keystones concert at La Charpente

On Friday, 23rd January 2026, the La Charpente association invites you to enjoy a concert by Mack and the Keystones.

