Informations pratiques

Altorf

Concert de Mad Love

route de Dachstein Altorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 20:45:00

fin : 2026-10-17 22:15:00

Date(s) :

2026-10-17

Entre grands classiques de rock revisités et influences ensoleillées.

Entre grands classiques de rock revistés et influences ensoleillées. 0 .

route de Dachstein Altorf 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 animations@ot-molsheim-mutzig.com

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English :

A mix of reimagined rock classics and sunny influences.

L’événement Concert de Mad Love Altorf a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig