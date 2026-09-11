Concert de Mad Love Altorf
samedi 17 octobre 2026 · Altorf
Informations pratiques
Altorf
Concert de Mad Love
route de Dachstein Altorf Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 20:45:00
fin : 2026-10-17 22:15:00
Date(s) :
2026-10-17
Entre grands classiques de rock revisités et influences ensoleillées.
Entre grands classiques de rock revistés et influences ensoleillées. 0 .
route de Dachstein Altorf 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 animations@ot-molsheim-mutzig.com
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English :
A mix of reimagined rock classics and sunny influences.
L’événement Concert de Mad Love Altorf a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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