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AGENDA · Altorf

Concert de Mad Love Altorf

samedi 17 octobre 2026 · Altorf

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
20:45:00
Adresse
route de Dachstein
Ville
67120 Altorf
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Altorf

Concert de Mad Love

route de Dachstein Altorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 20:45:00
fin : 2026-10-17 22:15:00

Date(s) :
2026-10-17

Entre grands classiques de rock revisités et influences ensoleillées.
Entre grands classiques de rock revistés et influences ensoleillées. 0  .

route de Dachstein Altorf 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61  animations@ot-molsheim-mutzig.com

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English :

A mix of reimagined rock classics and sunny influences.

L’événement Concert de Mad Love Altorf a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

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