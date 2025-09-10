Concert de Maëlle Duchemin Atelier Toros Romans-sur-Isère
Concert de Maëlle Duchemin Atelier Toros Romans-sur-Isère mercredi 10 septembre 2025.
Concert de Maëlle Duchemin
Atelier Toros 16, avenue Jean Moulin Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-09-10 20:00:00
fin : 2025-09-10
2025-09-10
Organisé par le Centre du Patrimoine arménien de Valence. Concert sur réservation par mail ou par téléphone.
Atelier Toros 16, avenue Jean Moulin Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 57 91 07 r.toros@wanadoo.fr
English :
Organized by the Valence Armenian Heritage Center. Concert booked by e-mail or telephone.
German :
Organisiert vom Zentrum für armenisches Kulturerbe in Valence. Konzert mit Reservierung per E-Mail oder Telefon.
Italiano :
Organizzato dal Centro del patrimonio armeno di Valence. Concerto prenotato via e-mail o telefono.
Espanol :
Organizado por el Centro del Patrimonio Armenio de Valence. Concierto reservado por correo electrónico o teléfono.
L’événement Concert de Maëlle Duchemin Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-08-30 par Valence Romans Tourisme