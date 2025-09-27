Concert de Magic System Soirée d’ouverture de la Foire du Dauphiné Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère

Concert de Magic System Soirée d’ouverture de la Foire du Dauphiné Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère samedi 27 septembre 2025.

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit les soirs à partir de 18h pour les concerts

Début : 2025-09-27 20:30:00

2025-09-27

La Foire du Dauphiné à Romans revient pour une 85ème édition et à cette occasion les Magic System assureront un concert placé sous le signe de la fête, le célèbre groupe ivoirien donnera le coup d’envoi de cette édition 2025 !

Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 06 romans@foire-dauphine.com

English :

The Foire du Dauphiné in Romans is back for its 85th edition, and for the occasion, Magic System will be giving a festive concert, with the famous Ivorian band kicking off this 2025 edition!

German :

Die Foire du Dauphiné in Romans kehrt für eine 85. Ausgabe zurück und zu diesem Anlass werden die Magic System ein Konzert unter dem Zeichen des Festes geben. Die berühmte ivorische Band wird den Startschuss für diese Ausgabe 2025 geben!

Italiano :

La Foire du Dauphiné di Roma torna per la sua 85ª edizione e, per l’occasione, i Magic System terranno un concerto festoso, con il famoso gruppo ivoriano che darà il via all’edizione 2025!

Espanol :

La Foire du Dauphiné de Romans vuelve en su 85ª edición, y para celebrarlo, Magic System ofrecerá un concierto festivo, ¡con el famoso grupo marfileño dando el pistoletazo de salida a la edición de 2025!

