CONCERT DE MAGOO MOTION CASINO Barbazan

CONCERT DE MAGOO MOTION

CASINO 3 Avenue de la Tuilerie Barbazan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Le Casino de Barbazan vous propose de vivre une expérience musicale intense avec MAGOO Motion, duo funk explosif, à l’occasion d’un concert gratuit.

MAGOO Motion propose une musique énergique à la croisée du funk, du groove et des musiques actuelles, le duo transforme chaque concert en un moment vivant, spontané et une interaction permanente avec le public.

Sur scène, MAGOO Motion revendique une liberté d’expression totale, laissant place à l’improvisation, à l’émotion. Leurs performances invitent le public à se laisser porter par le flow, à vibrer, danser …

Ce concert gratuit s’adresse à tous les publics, amateurs de funk, curieux de nouvelles sonorités ou simplement pour passer un moment festif et chaleureux. .

CASINO 3 Avenue de la Tuilerie Barbazan 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 70 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Barbazan Casino invites you to enjoy an intense musical experience with MAGOO Motion, an explosive funk duo, in a free concert.

L’événement CONCERT DE MAGOO MOTION Barbazan a été mis à jour le 2026-01-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE