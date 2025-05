Concert de Mah’na – Laussonne, 7 juin 2025 19:30, Laussonne.

Haute-Loire

Concert de Mah’na 301 route du bois des Coustilles Laussonne Haute-Loire

Début : 2025-06-07 19:30:00

fin : 2025-06-07

2025-06-07

Concert de Mah’Na à Laussonne

Entrée gratuite.

Repas et buvette sur place

Album « tout simplment » en vente sur place

.

301 route du bois des Coustilles

Laussonne 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

English :

Mah’Na concert in Laussonne

Free admission.

Meals and refreshments on site

Album « tout simplment » for sale on site

German :

Konzert von Mah’Na in Laussonne

Der Eintritt ist frei.

Essen und Getränke vor Ort

Album « tout simplment » vor Ort erhältlich

Italiano :

Concerto di Mah’Na a Laussonne

Ingresso libero.

Pasti e rinfreschi in loco

Album « tout simplment » in vendita in loco

Espanol :

Concierto de Mah’Na en Laussonne

Entrada gratuita.

Comidas y refrescos in situ

Álbum « tout simplment » a la venta en el recinto

