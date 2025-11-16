Concert de Maike Novak et Nick Morrison Librairie La Pluie d’été Pont-Croix
Librairie La Pluie d’été 6 rue de la prison Pont-Croix Finistère
Début : 2025-11-16 17:30:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Le duo formé par Nick Morrison et Maike Novak se produit depuis une dizaine d’années. Ils ont sorti deux EP et un single sous le nom Pallet of Leaves.
En duo, ils mêlent guitares, voix et percussions dans un style acoustique intimiste, nourri de folk, de musiques africaines et de leurs personnalités et textes singuliers — pour un moment à la fois délicat, touchant et plein de joie.
Pensez à réserver, prix libre et généreux. .
Librairie La Pluie d’été 6 rue de la prison Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 64 75 59 36
