Concert de Mamie Ortie La Boule d’or Clamecy

La Boule d’or 5 Place de Bethléem Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2025-08-16 19:00:00

fin : 2025-08-16 21:00:00

2025-08-16

Concert de Mamie Ortie, oldies vinyles piquantes, à La Boule d’or de 19h à 21h le samedi 16 août 2025. .

La Boule d’or 5 Place de Bethléem Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 37 87 10 contact@labouledor.info

