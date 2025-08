Concert de Manaraf Maison des Francophonies Limoges

11 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-25

2025-09-25

Dans le cadre des Zébrures d’Automne, le festival des Francophonies, venez découvrir le concert du groupe Manaraf.

Le duo Manaraf naît de la rencontre de deux musiciens Aliocha Regnard et Henri Charles Caget. Tous deux font parties de l’ensemble Canticum Novum qui a créé et qui participe au spectacle Kaldûn.

Mêlant influences des musiques anciennes d’Orient et d’Occident à des univers résolument modernes, les compositions d’Aliocha, arrangées en collaboration avec Henri Charles, sont un voyage sonore à travers le temps et par-delà les frontières. Les sonorités hypnotiques du nyckelharpa sont portées par des percussions oniriques. Le duo Manaraf propose ainsi des suites musicales singulières, tant énergiques qu’intimistes, virtuoses et subtiles, et invite à une découverte musicale unique. .

11 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10

