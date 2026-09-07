Concert de mandoline Domaine Tour-Campanets Le Puy-Sainte-Réparade
samedi 10 octobre 2026 · Domaine Tour-Campanets · Le Puy-Sainte-Réparade
Informations pratiques
Le Puy-Sainte-Réparade
Concert de mandoline
Samedi 10 octobre 2026 de 19h30 à 23h. Domaine Tour-Campanets 3243 route de Rognes Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:30:00
fin : 2026-10-10 23:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Une soirée d’exception au Domaine, entre virtuosité musicale et gastronomie.
Le Domaine a l’honneur d’accueillir Vincent Beer-Demander, l’un des plus grands mandolinistes, accompagné du Trio du Parvis pour un concert de prestige le 10 octobre 2026. Le temps musical sera suivi d’un repas concocté par Le Coq Gourmand. .
Domaine Tour-Campanets 3243 route de Rognes Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 86 91 boutique@domaine-tour-campanets.com
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English :
An exceptional evening at the estate, combining musical virtuosity and fine dining.
L’événement Concert de mandoline Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2026-09-07 par Provence Tourisme
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