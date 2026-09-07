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AGENDA · Le Puy-Sainte-Réparade

Concert de mandoline Domaine Tour-Campanets Le Puy-Sainte-Réparade

samedi 10 octobre 2026 · Domaine Tour-Campanets · Le Puy-Sainte-Réparade

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Domaine Tour-Campanets
Adresse
3243 route de Rognes
Ville
13610 Le Puy-Sainte-Réparade
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
50 50 50

Le Puy-Sainte-Réparade

Concert de mandoline

Samedi 10 octobre 2026 de 19h30 à 23h. Domaine Tour-Campanets 3243 route de Rognes Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:30:00
fin : 2026-10-10 23:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Une soirée d’exception au Domaine, entre virtuosité musicale et gastronomie.
Le Domaine a l’honneur d’accueillir Vincent Beer-Demander, l’un des plus grands mandolinistes, accompagné du Trio du Parvis pour un concert de prestige le 10 octobre 2026. Le temps musical sera suivi d’un repas concocté par Le Coq Gourmand.   .

Domaine Tour-Campanets 3243 route de Rognes Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 86 91  boutique@domaine-tour-campanets.com

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English :

An exceptional evening at the estate, combining musical virtuosity and fine dining.

L’événement Concert de mandoline Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2026-09-07 par Provence Tourisme

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