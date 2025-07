Concert de Mandrake Café brocante Tiramisu Saint-Chamassy

Concert de Mandrake Café brocante Tiramisu Saint-Chamassy dimanche 20 juillet 2025.

Concert de Mandrake

Café brocante Tiramisu 109 chemin du Luc Saint-Chamassy Dordogne

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 20:30:00

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

Le café brocante Tiramisu vous invite pour un concert de Mandrake, trio électro acoustique.

A partir de 18h, possibilité d’un repas partagé (emmenez quelque chose à manger).

Boissons sur place

Café brocante Tiramisu 109 chemin du Luc Saint-Chamassy 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 85 24 22

English : Concert de Mandrake

Café brocante Tiramisu invites you to a concert by Mandrake, an electro-acoustic trio.

From 6 p.m., possibility of a shared meal (bring something to eat).

Drinks on site

German : Concert de Mandrake

Das Flohmarktcafé Tiramisu lädt Sie zu einem Konzert von Mandrake, einem akustischen Elektro-Trio, ein.

Ab 18 Uhr besteht die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Essen (bringen Sie etwas zu essen mit).

Getränke vor Ort

Italiano :

Il caffè brocante Tiramisù vi invita al concerto del trio elettroacustico Mandrake.

A partire dalle 18:00, potrete gustare un pasto condiviso (portate qualcosa da mangiare).

Bevande in loco

Espanol : Concert de Mandrake

El café brocante Tiramisu le invita a un concierto de Mandrake, un trío electroacústico.

A partir de las 18:00, podrá disfrutar de una comida compartida (traiga algo de comer).

Bebidas in situ

L’événement Concert de Mandrake Saint-Chamassy a été mis à jour le 2025-07-04 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère