Concert de Mantras avec Satyaa & Pari, et Citra flûtiste invitée Quai Bérangier de la Blache Crest
Concert de Mantras avec Satyaa & Pari, et Citra flûtiste invitée Quai Bérangier de la Blache Crest samedi 11 octobre 2025.
Concert de Mantras avec Satyaa & Pari, et Citra flûtiste invitée
Quai Bérangier de la Blache Centre Crest’Actif Crest Drôme
Tarif : 25 – 25 – 30 EUR
Tarif réduit sur demande
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 19:30:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Évènement exceptionnel concert de mantras et de chants participatifs avec Satyaa & Pari, auteurs-compositeurs de renommée internationale, qui viennent pour la 1ère fois en France, accompagnés par Citra, flûtiste bansurî de talent formée par Hariprasad
Quai Bérangier de la Blache Centre Crest’Actif Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 49 44 40 orga@presence-relation.fr
English :
Special event: concert of mantras and participatory chants with Satyaa & Pari, internationally renowned songwriters, who are coming to France for the 1st time, accompanied by Citra, a talented bansuri flautist trained by Hariprasad
German :
Außergewöhnliches Ereignis: Mantra-Konzert und partizipative Gesänge mit den international bekannten Songwritern Satyaa & Pari, die zum ersten Mal nach Frankreich kommen, begleitet von Citra, einer talentierten Bansurî-Flötistin, die von Hariprasad ausgebildet wurde
Italiano :
Evento eccezionale: concerto di mantra e canti partecipativi con Satyaa & Pari, cantautori di fama internazionale, che vengono in Francia per la prima volta, accompagnati da Citra, una talentuosa flautista bansuri formata da Hariprasad
Espanol :
Evento excepcional: concierto de mantras y cantos participativos con Satyaa & Pari, cantautores de renombre internacional, que vienen a Francia por 1ª vez, acompañados por Citra, flautista bansuri de gran talento formado por Hariprasad
