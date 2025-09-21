Concert de Manu Forster Trio : Tribute to Ray Brown Halle de Bressols Bressols

Concert de Manu Forster Trio : Tribute to Ray Brown Dimanche 21 septembre, 17h00 Halle de Bressols Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Manu Forster Trio – Hommage à Ray Brown

Le Manu Forster Trio perpétue l’esprit du swing avec un hommage vibrant au contrebassiste légendaire Ray Brown.

Manu Forster retrouve dans ce projet la joie et l’énergie qui l’ont mené au jazz.

Un répertoire nouveau est créé pour ce trio, qui livre une interprétation novatrice, fougueuse et complice de l’esthétique du contrebassiste.

Fidèle à l’héritage de Brown, ce trio fait dialoguer audace, swing et spontanéité, offrant une performance enlevée où chaque note respire le plaisir du jeu partagé.

Halle de Bressols 8 Route de Lavaur, 82710 Bressols Bressols 82710 Tarn-et-Garonne Occitanie

© Manu Forster