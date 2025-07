Concert de Manyl & Cie au 3c Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence

Samedi 25 octobre 2025 de 20h à 22h. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25 22:00:00

2025-10-25

Un air de trad’ et de pop-folk acoustique, des rythmes du monde. Des mots qui parlent de nous.



Pour prendre le large et s’évader. Pour se ressourcer. Pour rêver ou pour taper du pied.

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 36 46 47 cafeassociatifaixois@gmail.com

English :

An air of trad? and acoustic pop-folk, world rhythms. Words that speak of us.



To set sail and escape. To recharge your batteries. To dream or to stomp your feet.

German :

Ein Hauch von Trad? und akustischem Pop-Folk, Rhythmen aus aller Welt. Worte, die von uns sprechen.



Um in See zu stechen und zu entfliehen. Um sich zu erholen. Um zu träumen oder mit dem Fuß zu wippen.

Italiano :

Un’aria di trad? e pop-folk acustico, ritmi da tutto il mondo. Parole che parlano di noi.



Per salpare e fuggire. Per ricaricare le batterie. Per sognare o per battere i piedi.

Espanol :

Un aire de trad? y pop-folk acústico, ritmos de todo el mundo. Palabras que hablan de nosotros.



Para zarpar y escapar. Para recargar las pilas. Para soñar o pisar fuerte.

