Informations pratiques

Ainay-le-Château

Concert de Marc Thouénon

Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Vendredi 18 septembre, à la salle polyvalente d’Ainay le Château, Marc Thouénon au bouzouki accompagné de Romy à la guitare donneront un concert de musique aux influences à la fois celtes et folk.

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Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 60 40 91 infosdubistrotculture@gmail.com

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English :

On Friday, September 18, at the multipurpose hall in Ainay-le-Château, Marc Thénon on the bouzouki, accompanied by Romy on the guitar, will perform a concert featuring music with both Celtic and folk influences.

L’événement Concert de Marc Thouénon Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-09-11 par Montluçon Tourisme