Concert de Marc Thouénon Ainay-le-Château
vendredi 18 septembre 2026 · Ainay-le-Château
Informations pratiques
Ainay-le-Château
Concert de Marc Thouénon
Ainay-le-Château Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Vendredi 18 septembre, à la salle polyvalente d’Ainay le Château, Marc Thouénon au bouzouki accompagné de Romy à la guitare donneront un concert de musique aux influences à la fois celtes et folk.
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Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 60 40 91 infosdubistrotculture@gmail.com
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English :
On Friday, September 18, at the multipurpose hall in Ainay-le-Château, Marc Thénon on the bouzouki, accompanied by Romy on the guitar, will perform a concert featuring music with both Celtic and folk influences.
L’événement Concert de Marc Thouénon Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-09-11 par Montluçon Tourisme
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