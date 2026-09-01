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AGENDA · Ainay-le-Château

Concert de Marc Thouénon Ainay-le-Château

vendredi 18 septembre 2026 · Ainay-le-Château

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Ville
03360 Ainay-le-Château
Département
Allier
Tarif

Ainay-le-Château

Concert de Marc Thouénon

Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Vendredi 18 septembre, à la salle polyvalente d’Ainay le Château, Marc Thouénon au bouzouki accompagné de Romy à la guitare donneront un concert de musique aux influences à la fois celtes et folk.
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Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 60 40 91  infosdubistrotculture@gmail.com

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English :

On Friday, September 18, at the multipurpose hall in Ainay-le-Château, Marc Thénon on the bouzouki, accompanied by Romy on the guitar, will perform a concert featuring music with both Celtic and folk influences.

L’événement Concert de Marc Thouénon Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-09-11 par Montluçon Tourisme

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