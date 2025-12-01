Concert de Marco Marcovitch Chilhac
Concert de Marco Marcovitch Chilhac jeudi 18 décembre 2025.
Concert de Marco Marcovitch
Chilhac Haute-Loire
Début : 2025-12-18 14:30:00
fin : 2025-12-18
2025-12-18
Accordéon et partage de chants proposé par le Club des Orgues de Chilhac.
Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 98 67 78 helmouthassociation@gmail.com
English :
Accordion and song sharing by the Club des Orgues de Chilhac.
German :
Akkordeon und gemeinsames Singen angeboten vom Club des Orgues de Chilhac.
Italiano :
Condivisione di fisarmoniche e canzoni a cura del Club des Orgues de Chilhac.
Espanol :
Acordeón y canciones compartidas por el Club des Orgues de Chilhac.
