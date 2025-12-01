Concert de Marco Marcovitch

Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 14:30:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Accordéon et partage de chants proposé par le Club des Orgues de Chilhac.

.

Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 98 67 78 helmouthassociation@gmail.com

English :

Accordion and song sharing by the Club des Orgues de Chilhac.

German :

Akkordeon und gemeinsames Singen angeboten vom Club des Orgues de Chilhac.

Italiano :

Condivisione di fisarmoniche e canzoni a cura del Club des Orgues de Chilhac.

Espanol :

Acordeón y canciones compartidas por el Club des Orgues de Chilhac.

L’événement Concert de Marco Marcovitch Chilhac a été mis à jour le 2025-11-21 par Communauté de communes des rives Haut-Allier