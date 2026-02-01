Concert de Margot Zoé + jam

34 rue de la Tour Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-02-19 19:00:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

La chanteuse, pianiste et compositrice sera en live aux Beaux JoursTout public

0 .

34 rue de la Tour Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 57 08 10 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The singer, pianist and composer will be performing live at Les Beaux Jours

L’événement Concert de Margot Zoé + jam Thionville a été mis à jour le 2026-02-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME