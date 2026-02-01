Concert de Margot Zoé + jam Thionville
Concert de Margot Zoé + jam Thionville jeudi 19 février 2026.
Concert de Margot Zoé + jam
34 rue de la Tour Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-02-19 19:00:00
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-19
La chanteuse, pianiste et compositrice sera en live aux Beaux JoursTout public
0 .
34 rue de la Tour Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 57 08 10 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The singer, pianist and composer will be performing live at Les Beaux Jours
L’événement Concert de Margot Zoé + jam Thionville a été mis à jour le 2026-02-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME