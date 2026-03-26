CONCERT DE MARIA BERTEL TROMBONE AMPLIFIÉ

26, quai Aspirant Herber Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Maria Bertel est une tromboniste, improvisatrice et compositrice danoise. Son travail s’inspire des musiques drone et noise.

Maria Bertel est une tromboniste, improvisatrice et compositrice danoise.Son travail s’inspire des musiques drone et noise. Par l’amplification du trombone, Maria Bertel nous fait entendre des sons qui d’habitude échappent à notre oreille.Monophonic est une étude de la musique jouée à une seule voix . Les compositions sont de longues nappes sonores qui se développent lentement. Le bourdonnement et le grincement du trombone créent des harmoniques changeantes, des cliquetis et des claquements étranges, des ajustements cycliques du timbre, accompagnés de respirations brusques.Ce concert est proposé dans le cadre d’In a Landscape, une saison de concerts itinérants initiée par le GMEA Centre National de Création Musicale d’Albi-Tarn, dont la vocation est de faire découvrir des artistes représentatif·ves de la vivacité et du pluralisme de la création musicale actuelle.Une programmation conçue par le GMEA à Albi et Le Vent des Signes à Toulouse, en partenariat avec Crac Occitanie et l’École des Beaux-Arts à Sète.Tout public. .

26, quai Aspirant Herber Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 94 37 crac@laregion.fr

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English :

Maria Bertel is a Danish trombonist, improviser and composer. Her work is inspired by drone and noise music.

L’événement CONCERT DE MARIA BERTEL TROMBONE AMPLIFIÉ Sète a été mis à jour le 2026-03-24 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE