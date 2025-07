CONCERT DE MARIA LAURENT: TU N’ES PAS UNE RIVIÈRE Saint-Laurent-de-Trèves Cans et Cévennes

CONCERT DE MARIA LAURENT: TU N’ES PAS UNE RIVIÈRE Saint-Laurent-de-Trèves Cans et Cévennes mardi 12 août 2025.

CONCERT DE MARIA LAURENT: TU N’ES PAS UNE RIVIÈRE

Saint-Laurent-de-Trèves La Ronceraie Cans et Cévennes Lozère

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-12

fin : 2025-08-12

Date(s) :

2025-08-12

Un concert acoustique et poétique de Maria Laurent et ses instruments atypiques.

Entre un blues rustique et épuré, et une folk enivrante, Maria Laurent compose des chansons qui viennent du ventre et du ciel.

Un concert acoustique et poétique de Maria Laurent et ses instruments atypiques.

Entre un blues rustique et épuré, et une folk enivrante, Maria Laurent compose des chansons qui viennent du ventre et du ciel. Elle chante une mythologie personnelle où l’organique, l’animal et l’humain se rencontrent et se mélangent.

Laissant une belle place à ses instruments atypiques, le banjo long neck et le luth mongol tovshuur à tête de cygne, elle dialogue avec eux et pose sa voix émouvante et puissante au cœur de sa musique.

Avec l’expérience de nombreuses tournées en France et en Europe avec son duo folk Bâton Bleu et le trio de musique du monde Meïkhâneh, à travers des compositions épurées, des textes en français, anglais, mongol, persan, et en langue imaginaire, Maria propose une expérience musicale allant à l’essentiel, habitée de contrastes, où la voix nous emporte. Un travail de timbres et de couleurs, vocal et instrumental, une envolée puissante avec les oiseaux et le cours de l’eau, un univers qui invite l’auditeur à une écoute suspendue, et à s’évader.

Boissons et amuse bouche offerts après le concert. .

Saint-Laurent-de-Trèves La Ronceraie Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 7 78 14 27 79

English :

An acoustic and poetic concert by Maria Laurent and her atypical instruments.

Somewhere between rustic, pared-down blues and intoxicating folk, Maria Laurent composes songs that come from the belly and the sky.

German :

Ein akustisches und poetisches Konzert von Maria Laurent und ihren atypischen Instrumenten.

Zwischen einem rustikalen und reinen Blues und einem berauschenden Folk komponiert Maria Laurent Lieder, die aus dem Bauch und vom Himmel kommen.

Italiano :

Un concerto acustico e poetico di Maria Laurent e dei suoi strumenti atipici.

A metà strada tra il blues rustico e scarno e il folk inebriante, Maria Laurent compone canzoni che vengono dalla pancia e dal cielo.

Espanol :

Un concierto acústico y poético de Maria Laurent y sus instrumentos atípicos.

A medio camino entre el blues rústico y depurado y el folk embriagador, Maria Laurent compone canciones que salen del vientre y del cielo.

L’événement CONCERT DE MARIA LAURENT: TU N’ES PAS UNE RIVIÈRE Cans et Cévennes a été mis à jour le 2025-07-22 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes