Concert de Marie Cheyenne Enfermés dehors Gundershoffen

Concert de Marie Cheyenne Enfermés dehors

1 Chemin de la Scierie Gundershoffen Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-07-11 18:30:00

fin : 2025-07-11 23:00:00

2025-07-11

Marie Dubus alias Marie Cheyenne est une autrice-compositrice-interprète, chanteuse et musicienne originaire d’Alsace. Musicienne confirmée, elle est diplômée du Conservatoire de Strasbourg en flûte traversière et a enseigné la musique dans différentes structures.

Ancienne chanteuse du groupe The Cracked Cookies , elle remporte en 2017 le tremplin du festival En mai chante ce kil te plait , le Trophée Bassens de la Chanson (prix du jury) de Sète et est en finale du concours Festiv’en Marche de Mouhet.

Artiste associée au théâtre du DIAPASON (Vendenheim, 67) sur les saisons 2022 2024, ce partenariat artistique l’amène à développer plusieurs projets musicaux et scéniques allant du duo accordéon et flûte traversière néo-musette, à la musique de scène de théâtre, en passant par du spectacle jeune public.

Elle présentera à La Mironde, son second album, « Enfermés Dehors », dans le cadre de sa tournée de concerts dans toute le France, réalisé avec l’accompagnement du théâtre du Diapason, de la société de production Artenréel#1 et du label indépendant Lofi Souvenirs. .

English :

Marie Dubus, aka Marie Cheyenne, is a singer-songwriter and musician from Alsace. An experienced musician, she graduated from the Conservatoire de Strasbourg in flute and has taught music in various settings.

German :

Marie Dubus alias Marie Cheyenne ist eine Singer-Songwriterin, Sängerin und Musikerin aus dem Elsass. Sie ist eine erfahrene Musikerin, die am Straßburger Konservatorium ein Diplom in Querflöte erworben hat und in verschiedenen Einrichtungen Musik unterrichtet hat.

Italiano :

Marie Dubus, in arte Marie Cheyenne, è una cantautrice e musicista alsaziana. Musicista di grande esperienza, si è diplomata in flauto al Conservatorio di Strasburgo e ha insegnato musica in diversi ambiti.

Espanol :

Marie Dubus, alias Marie Cheyenne, es una cantautora y música alsaciana. Músico experimentada, es licenciada en flauta travesera por el Conservatorio de Estrasburgo y ha impartido clases de música en diversos entornos.

L’événement Concert de Marie Cheyenne Enfermés dehors Gundershoffen a été mis à jour le 2025-07-05 par Office de tourisme de l’Alsace Verte