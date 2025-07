Concert de Marine Allain au Bar le Phare Plage de la Source Pornic

Concert de Marine Allain au Bar le Phare Plage de la Source Pornic vendredi 18 juillet 2025.

Plage de la Source Bar Le Phare Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Début : 2025-07-18 19:00:00

fin : 2025-07-18 21:00:00

2025-07-18

Rendez vous à la Thalasso de Pornic ! Soirée musique tous les vendredis au Bar Le Phare qui offre une magnifique vue sur l’océan et se prolonge à l’extérieur par un ponton.

Bercée par les musiques polyphoniques et nourrrie au jazz, suivi d’une immersiondans le monde de la pop et de la soul, « May All » est aujourd’hui gorogée de ce mix à la fois suave, sensible et pimenté. .

Plage de la Source Bar Le Phare Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 68 16

English :

Rendezvous at the Thalasso de Pornic! Music evenings every Friday at Bar Le Phare, with its magnificent ocean views and outdoor pontoon.

German :

Treffen Sie sich im Thalassozentrum von Pornic! Musikabende jeden Freitag in der Bar Le Phare, die einen herrlichen Blick auf den Ozean bietet und nach außen durch einen Steg verlängert wird.

Italiano :

Ci vediamo al Pornic Thalasso! Serate musicali ogni venerdì al Bar Le Phare, con una magnifica vista sull’oceano e un pontile all’aperto.

Espanol :

¡Nos vemos en la Talasoterapia de Pornic! Veladas musicales todos los viernes en el Bar Le Phare, con sus magníficas vistas al océano y su pontón al aire libre.

L’événement Concert de Marine Allain au Bar le Phare Pornic a été mis à jour le 2025-07-11 par I_OT Pornic