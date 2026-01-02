Concert de Marion le solliec ☘️ Chapelle Saint Guirec Perros-Guirec

Concert de Marion le solliec ☘️

Chapelle Saint Guirec 171 Rue Saint-Guirec Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 17:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Concert de harpe celtique.

Fermez les yeux… et laissez la harpe vous guider entre lande et océan.

Dans le cadre du mois celtique, Marion Le Solliec vous emmène sur les chemins d’Irlande, de Bretagne et d’Écosse, là où la musique devient souffle, danse et émotion.

Entre traditions et compositions, partez en voyage au cœur des légendes celtiques.

Ouvert à tous Gratuit. Nombre de places limité. .

Chapelle Saint Guirec 171 Rue Saint-Guirec Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de Marion le solliec ☘️ Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de tourisme de Perros-Guirec