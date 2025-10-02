Concert de Marion ROCH Besançon

jeudi 2 octobre 2025

Concert de Marion ROCH

2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-10-02 20:00:00

fin : 2025-10-02 22:30:00

2025-10-02

MARION ROCH est de retour à Besançon !

Après une tournée de concerts de plusieurs mois, et de nombreux festivals cet été, Marion vient illuminer l’automne sur la scène du Petit Kursaal de Besançon, pour notre plus grand bonheur !!!

Un événement à ne manquer sous aucun prétexte, d’autant qu’elle nous gratifiera de nouvelles chansons, présentes dans la réédition de son dernier album. .

2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

