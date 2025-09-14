Concert de Marna Librairie La Pluie d’été Pont-Croix

Librairie La Pluie d’été 6 rue de la prison Pont-Croix Finistère

Début : 2025-09-14 17:30:00

Marna Razanasoa, de son vrai nom Marina Razanasoa, est une autrice-compositrice-interprète et percussionniste malgache. Son style musical s’inspire des rythmes et des genres musicaux de la Grande Île, tels que les mélopées sakalava et les chansons betsileo.

Concert au chapeau , prix libre et généreux. réservation fortement conseillée. .

Librairie La Pluie d’été 6 rue de la prison Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 64 75 59 36

