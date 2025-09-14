Concert de Marna Librairie La Pluie d’été Pont-Croix
Concert de Marna Librairie La Pluie d’été Pont-Croix dimanche 14 septembre 2025.
Concert de Marna
Librairie La Pluie d’été 6 rue de la prison Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 17:30:00
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Marna Razanasoa, de son vrai nom Marina Razanasoa, est une autrice-compositrice-interprète et percussionniste malgache. Son style musical s’inspire des rythmes et des genres musicaux de la Grande Île, tels que les mélopées sakalava et les chansons betsileo.
Concert au chapeau , prix libre et généreux. réservation fortement conseillée. .
Librairie La Pluie d’été 6 rue de la prison Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 64 75 59 36
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de Marna Pont-Croix a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz