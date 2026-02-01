Concert de Martin Seznec Zone de Colguen Concarneau
Début : 2026-02-06 18:30:00
fin : 2026-02-06
2026-02-06
Pour fêter la sortie de son premier EP Suzy , Martin Seznec sera en concert gratuit à la Brasserie en collaboration avec La Maison Concarneau et 4Ass. .
Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 66 20 22
