Concert de Martin Seznec Zone de Colguen Concarneau

Concert de Martin Seznec

Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 18:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Pour fêter la sortie de son premier EP Suzy , Martin Seznec sera en concert gratuit à la Brasserie en collaboration avec La Maison Concarneau et 4Ass. .

Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 66 20 22

