Concert de Mata Hari au Café Breton !

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 21:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Pour bien commencer le mois d’avril, le Café Breton passe en mode afrobeat le vendredi 3 avril.

On est trop contents de vous annoncer le retour de Mata Hari qu’on apprécie beaucoup tout comme vous alors croyez-nous, ça va groover sévère.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore Mata Hari, c’est un collectif de musicien·ne·s bretons qui balance un afrobeat puissant et ultra dansant, inspiré des sons de Fela Kuti. Cuivres en feu, rythmique hypnotique, énergie collective… tout est réuni pour vous faire entrer en transe.

De quoi ensoleiller les alentours pour le week-end de Pâques.

Restauration de 19h à 21h.

C’est sans réservation. .

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

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English :

L’événement Concert de Mata Hari au Café Breton ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de Perros-Guirec