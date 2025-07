Concert de Matabiche festival des Rencontres AdHoc au stade de foot de Mirabel et Blacons Mirabel-et-Blacons

Début : Samedi 2025-09-13

Dans le cadre du festival des Rencontres AdHoc, le groupe Matabiche sera en concert sur le site du festival près du terrain de foot.

English :

As part of the Rencontres AdHoc festival, the Matabiche band will be performing at the festival site near the soccer pitch.

German :

Im Rahmen des Festivals Rencontres AdHoc wird die Gruppe Matabiche auf dem Festivalgelände in der Nähe des Fußballplatzes ein Konzert geben.

Italiano :

Nell’ambito del festival Rencontres AdHoc, il gruppo Matabiche si esibirà nell’area del festival vicino al campo da calcio.

Espanol :

En el marco del festival Rencontres AdHoc, el grupo Matabiche actuará en el recinto del festival, cerca del campo de fútbol.

