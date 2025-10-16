Concert de Mauvaise Bouche Salle de La Cité Rennes

Concert de Mauvaise Bouche Salle de La Cité Rennes jeudi 16 octobre 2025.

Concert de Mauvaise Bouche Salle de La Cité Rennes Jeudi 16 octobre, 22h30 Ille-et-Vilaine

Tarif plein : 14€, Tarif réduit : 12€, Tarif Sortir! : 6€

Pour conclure l’édition du Forum Séisme 2025, Séisme vous donne rendez-vous à la Salle de la Cité pour un concert de Mauvaise Bouche, le jeudi 16 octobre à 22h30 à la Salle de la Cité à Rennes.

**Soirée de clôture du Forum Séisme 2025**

Pour conclure cette édition en beauté, **Séisme vous donne rendez-vous à la Salle de la Cité pour un concert exceptionnel de Mauvaise Bouche**, notre invitée musicale de cette année.

Chanteuse et autrice montpelliéraine, Mauvaise Bouche produit un son léché et moderne. Auto-proclamée looseuse, elle s’amuse dans ses textes en mêlant authenticité, malice et sensibilité. Elle met en mots la poésie des choses simples sublimée par sa voix chaude et vaporeuse. La musique de Mauvaise Bouche se ressent comme un bain de soleil : elle réchauffe le cœur et enveloppe l’esprit d’un sentiment de réconfort.

**Salle de la Cité – Rennes**

**Jeudi 16 octobre**

**Concert à 22h30**

**Billetterie en ligne sur : forum.seisme.org/billetterie**

—

Le Forum Séisme, c’est le forum de l’impact et de l’engagement qui bouscule le monde du travail face aux enjeux écologiques et sociaux ! Nous organisons sa 3ème édition les 15 et 16 octobre prochains, en plein coeur de Rennes (Halle Martenot, Salle de la Cité).

Le principe ? Découvrir, se former, s’inspirer et surtout mettre en avant les manières de s’engager dans son métier auprès des étudiant·es, des jeunes et des professionnel·les du territoire, sur 2 jours, avec un village des structures engagées, des tables rondes et témoignages inspirants, des ateliers, des agoras, etc.

Dans un monde confronté à des bouleversements écologiques et sociaux sans précédent, l’association Séisme explore le futur du travail pour y intégrer les limites planétaires et les enjeux de justice sociale. Fondée en 2021, l’association puise ses origines dans une quête d’impact, initiée par la réalisation du documentaire “Ruptures”, qui donne la parole à une jeunesse en quête de sens !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-16T22:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-16T23:30:00.000+02:00

1



Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine